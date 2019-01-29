搭公車亂轉也沒用 70歲老翁偷到哀鳳1小時後就被逮了

2019-01-29 11:42

［記者楊政郡／台中報導］70歲李男也被玫瑰金色Iphone6S PLUS手機（市價約2萬）所吸引！他下手行竊手機後，失主魏婦立即開起追蹤定位，李男搭公車從沙鹿到清水，又隨即從清水又搭回沙鹿，在沙鹿總站內，身上手機追蹤定位鈴聲被員警與失主找到，他被找到矢口否認有貪念，辯稱是撿到的，法官依竊盜罪判拘役22日，易科罰金需2萬2千元，足足可買下這支手機。

台中地院判決書指出，李男去年4月14日上午10時許，徒步經沙鹿區某食品行前，見魏婦停機車後，機車鑰匙孔下置物格放置一支枚瑰金色Iphone6S PLUS手機，吸引他的目光，趁魏婦進入食品行購物，拿取後離去。

李男辯稱：他在該機車旁撿到手機，他有在現場等候失主，在沙鹿站警察一來伊就馬上把手機交給警察了，伊是清白的，伊沒有貪念。

魏婦說，她購物結束即發現手機不見了，就用老公的手機開追蹤定位，是在沙鹿遺失，而開起追蹤定位時，手機定位是在清水區，就跟先生一起往清水區追去，到中途一度與手機訊號交疊，當時正有巨業公車交錯而過，判斷手機應該在往沙鹿的公車上，回頭沿路追一站一站追，一邊報警，追到巨業沙鹿總站，那邊發現定位停下來，警察就幫忙找，以追蹤定位鈴聲，在站內找到李男」。

法官審酌魏婦供稱手機放置在「機車鑰匙孔下置物格」（沒有加蓋，很容易看見裡面的東西）。清水分局光華所員警作證說，魏婦說手機在沙鹿遺失，但她發現手機一直在動，一直追著手機訊號，經過光華所就到該所報案，後來發現被告李男坐公車從沙鹿往清水，後來又聯絡時，發現李男又坐公車往沙鹿方向，就一路追到沙鹿巨業總站，請魏婦發出定位鈴聲，李男正好從員警旁邊走過去，聽到聲音，問李男是否有撿到手機，李男就說有拿這支手機當時約上午11時50分。

李男在派出所有說他沒手機，想要一支手機。法官認為罪證明確，李男只是在狡辯不足採信。

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