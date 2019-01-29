警察人事定案？ 彰警局長傳殺出大黑馬！

2019-01-29 11:18

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節9天假期逼近，延宕多時的高階警察人事外傳已有部分定案，但何時發布引發警界基層猜測，其中競爭激烈的彰化縣警察局長一職，原本外傳可能由台北市警察局副局長方仰寧接任，但最近彰化卻盛傳半路殺出大黑馬，將由保六總隊長張傳忠接任，不過還有另2名高階警官是「未發布則有希望」仍不放棄持續爭取中。至於彰化警察局長林順家，則傳出可能接任警政署主任秘書，基層則認為，不到公布時刻都不算數。

彰化警察局長競爭名單之一的方仰寧，警大50期，彰化縣和美人，高中時曾就讀精誠中學，與彰化縣有地緣關係，且之前還曾赴彰化拜會新任縣長王惠美，因此其來彰化有脈絡可循，不過警察人事一再延宕，人選傳聞也愈來愈多，近來基層傳出保六總隊長張傳忠接任彰化警察局長的可能性也相當高，由於警大44期的張傳忠早年曾任彰化警察局督察長，對於彰化政界生態並不陌生，其來接任也有脈絡可循。

至於彰化縣警局長林順家，與警政署長陳家欽為警大同學，歷任台北市警局松山分局長、督察長、副局長，以及嘉義市警局長、保六總隊長等職務，去年1月調陞百萬人口大縣的彰化縣警局長，至今滿1年，適逢高階警官即將發布之際，警界也盛傳他將高升警署主秘。

彰化警界基層普遍認為，上星期應是高階警官異動的最適合時間點，明天則是最後發布期限，不過由於再過幾天就是農曆春節9天連假，各縣市都有春節期間治安與交通維護工作，尚待警局主事者部署規劃實施，此時發布恐無法讓新任主管順利銜接業務，因此本週發布並無太大意義，最可能發布時間應是在過年後。

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