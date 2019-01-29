輔大性侵案未落幕！突遭夏林清提告 被害女：結痂傷口再掀起

2019-01-29 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕輔大心理系於2015年發生性侵案，時任社科院院長、心理系教授夏林清因被質疑處理失當，且稱該事件為「情慾流動」，遭到輿論激烈撻伐。而夏林清自認遭汙衊，向受害女學生與朱姓前男友提起告訴，求償1元並登報道歉。昨（28）日此案首度開庭，被害人透過律師表示，事隔3年還遭師長告就像「結痂的傷口再被掀起」。

輔大性侵案原已落幕 夏林清遭停職後突告受害女學生

綜合媒體報導，案發後夏林清等教授未依照《性別平等教育法》處理，自行組成工作小組輔導受害學生，甚至將事件視為猥褻而非性侵。案發1年後，當時為受害女學生的男友的朱男於臉書發表文章，爆料夏林清多次向被害女學生強調為了系所名譽應「息事寧人」，不讓女學生敘述性侵後的受傷感受，還引導工作小組的討論方向，兩人是雙方同意性交並逼迫被害人承認自己為「酒後亂性」。

事件爆發後引起社會高度關注，夏林清遭到輿論撻伐後被校方停職，性侵案件部分，性侵女學生的王男在去年3月依乘機性交未遂罪被判3年6月徒刑。

女學生原以獲得公道並展開新生活，但夏林清去年卻冷不防對受害女學生以及朱姓前男友提告，原因是夏林清認為朱男的臉書發文是不實指控，導致她名譽受損，而女學生當時曾轉發該文並稱是她「看過且同意」，認為女學生也是共犯，因此向兩人提告，求償1元並要求登報道歉。

性侵被害人卻被師長告 女學生：就像是結痂傷口再被掀起

此案昨（28）日於士林地院開庭，夏林清委任律師表示，夏林清堅持提告是因夏林清未如朱男文章所稱，曾說過「性平會是非常迂腐保守的官僚機構」，也沒有「狠電工作小組成員」的事情，強調朱男文章中有諸多不實指控，提告是因為「誠實是很重要的事情」，「被害人不代表就可以成為加害人、說謊應受懲罰」。

而受害女學生的委任律師則表示，女學生當時並未轉發該文章，所謂「看過且同意」的意思，是指文章中提及她遭遇的部分是事實，並非同意所有內容。此外，夏林清身為知名心理系教授，不僅未依規定通報性平會，還舉行彷彿公審般的200多人討論大會，甚至多次開記者會揭露女學生姓名、攻擊女學生、要求女學生道歉，「如果夏林清認為名譽受損，那也是個人行為造成的，跟那篇文章沒有關係」。

受害女學生的委任律師也誠懇表示：「女學生和父母突又收到開庭通知，情緒十分激動，他們無法接受為什麼性侵被害人，在案件事發3年多後，還要面對被師長提告的官司纏訟，就像是已結痂的傷口再次被掀起」、「夏身為知名心理系教授，也有女兒，如果以為人師表、為人父母的角度，顧慮性侵被害人的感受，是否可考慮撤回告訴，不要再對受害人窮追猛打，此舉對於她恢復名譽也有好處」。

夏林清想恢復名譽 法官：目的不見得是好的

在庭訊最後，法官也委婉相勸，表示此事件原已稍微平息，過了2、3年卻又再度被提起，無論最後審判結果為何，都將再度引起社會審視與評價，「對於夏想要恢復名譽的目的，不見得是好的，希望大律師回去再跟夏林清談談，此訴訟是否有其必要性」。

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