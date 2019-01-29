報復仇敵？2少拿持玩具槍強盜仇敵媽媽被逮

2019-01-29 10:23

［記者楊政郡／台中報導］21歲賴男與友人聊天，被17歲許姓少年嗆聲，是否敢去綁架、強盜？他竟答應做案。賴男進入廖婦住處，以玩具槍控制廖婦，以繩索綑綁在廁所內，再電召許進入洗劫，電動機車1部、護照2本、房間鑰匙、相機、手機等，警方由路口監視器發現許姓少年出現廖婦門口，約談後供出賴男，警方在神岡區埋伏發現賴男正在騎廖婦電動車，並到某檳榔攤搜出做案工具及財務，兩人被依加重強盜罪起訴，面臨7年以上有期徒刑。

檢察官調查，住豐原區的許姓少年，因與住神岡區廖婦的兒子有糾紛，竟意圖報復，2018年6月4日當天中午，與友人在神岡區豐洲路某檳榔攤聊天，期間中向賴某嗆聲，是否敢去綁架、強盜？賴男個性比較正直，不知天高地厚，被激嗆後竟同意去強盜。

當時才17歲的許姓少年交給賴男繩索及空氣槍（不具殺傷力），並將廖婦（60餘歲）地址告知，又說廖婦認識他，推由賴男先進去控制廖婦。

賴男按計畫在同日下午2時許，抵達廖婦住處外，把繩索及空氣槍藏在外面，以借廁所為由進入，廖婦開門讓他進入，上完廁所與廖婦攀談中途，許姓少年就打電話進來，催促賴男趕緊下手！

賴男即到門外拿取空氣槍等，回頭指著廖婦並恐嚇稱「你如果敢跟家人講你試看看」，徒手將廖婦推去撞牆、推倒在地，並以繩索捆綁拖進廁所內，以毛巾矇著雙眼。

賴某此時打電話給許姓少年，讓他進來一起搜刮財務，總計盜走手機、相機、護照2本、鑰匙17支，汽車鑰匙2支、健保卡2張、身分證1張、印章3個、電動機車及鑰匙2把。

廖婦報警後警方由路口監視器及廖婦家中監視器，發現許姓少年涉有重嫌，逮捕許後，他供出賴男，員幾在神岡區埋伏發現賴男正騎著廖婦的電動機車，當場逮捕。兩人依加重強盜罪起訴。

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