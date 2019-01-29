痱子粉貨櫃夾藏322.4公斤K他命 高雄關攔阻毒害百萬人

2019-01-29 09:58

〔記者黃建華／高雄報導〕調查局南機站今宣布破獲一宗利用貨櫃從泰國進口痱子粉夾藏K他命毒品案，南機站和海關、警方等緝毒專案小組人員共起獲322.4公斤的三級毒品Ｋ他命，循線逮捕莊姓貨主、施姓主嫌與陳姓同夥等3人，其中2人收押。這也是調查局今年以來破獲最大宗毒品走私案，成功阻止毒品流入市面毒害百萬人。

南機站是於半年前接獲線報，指稱某毒品集團眼見農曆過年前毒品價格高漲，計畫以貨櫃走私毒品來臺販售牟利，為瓦解幕後集團，報請高雄地檢署指揮成立專案小組，結合財政部關務署高雄關從萬筆可疑貨櫃進口資料中一一清查，鎖定以莊男個人名義從泰國進口的痱子粉涉嫌重大。

今年1月8日，南機站會同高雄關、基隆關與鼓山警分局、臺南市永康警分局、航警局高雄分局、海巡署臺東查緝隊等單位，在高雄地檢署指揮下，先於108年1月8日在基隆貨櫃場，由泰國進口來臺之「SNAKE BRAND」爽身粉（又稱「痱子粉」）中，查獲夾藏毛重約322.4公斤之第三級毒品Ｋ他命。

南機站指出，一開始專案小組會同基隆關從2950公斤共2萬多罐痱子粉以人工方式拆開抽驗，初始原無所獲，但在調查人員及海關鍥而不捨的努力下，終察覺特定痱子粉罐內夾藏不明物品，經破壞罐口後發現內有鋁箔外包裝袋子夾藏50公克白色粉末，經詳細清點，共有5840罐夾藏毒品，毛重合計322.4公斤，化驗後為K他命毒品。

翌（9）日，專案小組又在新北市五股區成泰路收貨倉庫，逮捕莊姓貨主（25歲，詐欺前科）到案，隨即向上溯源，於本月19日拘提幕後首腦施姓男子（36歲，妨礙風化前科）及協助匯款陳姓男子（21歲，偽造文書前科）到案，經法院裁定施嫌、莊嫌2人收押，陳嫌以3萬元交保。專案組目前正積極追查毒品來源及銷售管道。

據了解，毒梟為躲避X光機儀檢，特別以鋁箔來包裝，但在緝毒人員努力下仍被破功，專案小組指出，該批毒品如順利走私入境，至少可供96萬人吸食，本案也是今年調查局破獲最大宗毒品走私案。

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