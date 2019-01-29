留紙條去散步 台商被發現大樓樓梯間上吊亡

2019-01-29 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名67歲的高姓男子，昨晚11點多，被住戶發現在大樓的樓梯間輕生，趕緊報警處理，警方趕到現場，高男已無生命跡象，警方調查，高男疑似工作壓力太大，雖有到醫院看診，但仍惡化一時想不開。

綜合媒體報導，昨晚10點多，高男留下紙條寫著要到公園散步後就離開家中，並與家人失去聯繫，晚上11點多，社區住戶發現高男在大樓的樓梯間上吊，趕緊報警，警方到場，高男已無生命跡象。

高男從事自營商，投資遍及中國、越南等地，和家人住在這棟大樓4、5年，平時夫妻倆待人親切，妻子還是社區的財務委員，對於高男輕生，住戶感到相當意外。

警方調查，高男疑似因為工作壓力太大，有失眠的情形，雖然已就醫治療，不過最近症狀似乎又惡化導致耳鳴，確切輕生原因仍有待查證。

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