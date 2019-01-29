竹縣春節安全維護工作起跑 副署長訪視勉勵

2019-01-29 09:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為期15天的「加強春節期間安全維護工作」（原春安工作），28日晚上10點正式起跑，內政部警政署副署長劉柏良昨下午訪視新竹縣政府警察局，勉勵年節期間，執行安全維護工作的基層員警與協勤民力，並頒發慰問金，給予支持與關心。

劉柏良對警察局、竹北分局、竹東派出所、新湖民防中隊、新埔義警中隊及沙坑守望相助隊等單位頒發慰問金後表示，新竹縣警局在局長張榮興的領導下，各項整備工作已啟動，對於有形的人員執勤安全及無形的執法程序安全都要注意，才能完成任務，獲得民眾肯定，在勤務首日特別代表警政署慰勉執勤人員辛勞。

張榮興表示，因應春節連假將近，該局於1月28日到2月11日期間，規劃「加強重要節日安全維護工作」，為求轄區居民享有「治安平穩」、「交通順暢」以及「民眾安心」，讓出遊民眾能夠快樂樂出門、平平安安回家。

劉柏良在聽完簡報後，期許同仁秉持「真誠」、「效率」、「同理心」來服務民眾，立即有效回應民眾需求，以爭取民眾信賴與支持，增進警民良好互動關係。同時秉持「全民治安」的理念，統籌運用義警、民防、義交、守望相助隊及志工等民間力量，攜手建構安全家園。

新竹縣長楊文科昨晚也偕同縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢、民防陳大隊長見賢、義警大隊長魏政方、義交大隊長劉元順等人，前往警察局發放慰問金，慰勉義警、民防等協勤民力，感謝他們在寒風刺骨的深夜，犧牲與家人團聚的寶貴時間，全心投入安全維護工作。

一行人隨後並前往山崎所、竹北所、新埔所、芎林所及竹東所等5個分駐（派出）所，慰問年節期間執行安全維護工作的基層員警，並致贈慰問品，慰勉執勤辛勞。

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