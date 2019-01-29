噁！幼兒園狼師 午睡時間猥褻4女童

2019-01-29 09:24

〔記者黃建華／高雄報導〕一名22歲男大學生，在高市某幼兒園擔任英文老師，卻利用午睡期間，對4名年僅4歲小班女童逞獸慾，對小女生吻臉、撫胸、磨蹭下體，1名家長發現孩子言行有異報案才被揭發。男大生被檢方依《刑法》加重強制性交罪等3罪嫌起訴，檢方在起訴書並痛斥嫌犯為滿足性慾，視幼兒園小班女童為「玩物」，惡性重大，建請法官從重量刑。

檢警調查，涉案男大生自2016年起，在高市某幼兒園擔任兼職英文老師，經警方調閱該幼兒園監視器畫面，發現從去年4月9日至5月4日，共有代號為A、B、D、E等四名同為4歲的女童遭到猥褻，時間都在中午12點到下午3點午睡期間，地點都在教室內，其中A童「小真」（化名）受害5次、B童1次、D童2次、E童4次。

據了解，去年4月底，一名受害女童小真突然摸母親下體，母親問她為什麼這樣？小真回說：「X老師午睡時都這樣摸我。」她再問：「他摸妳那裡？」小真又抓著母親的的手，摸媽媽胸部、下體，手指還不斷搓揉，小真母親才驚覺有異，帶女兒赴長庚醫院驗傷，驗傷報告寫著「下體紅腫」，到幼兒園要求看教室監視器影片，又看到該名老師躺在小真與另一名女童中間，拿一條棉被蓋住三人，接著棉被開始上下振動，園長找來該男大生質問：「為什麼要這樣？」對方回應：「我知道我做了人都不應該做的事，但我喜歡小真，小真也喜歡我。」

小真母親氣得在去年5月向高市警局婦幼隊報案，檢方介入調查後，於去年12月偵結起訴，才知受害女童總共有4人。

檢方起訴指出，嫌犯猥褻4名女童過程中，A童與B童是清醒的，D童與E童是熟睡的，嫌犯對4名幼童做出吻臉、撫胸、擺動臀部等不一的惡行，還被監視器錄到將臉埋入女童下體磨蹭。

檢方起訴指出，嫌犯身為4位女童老師，為滿足一己性慾，利用女童天真瀾漫與其信任感，多次對她們強制猥褻，「顯將幼兒園女童視為玩物」，惡性重大，且事後雖坦承部分犯行，但未能與被害人家屬達成和解或表示歉意，犯後態度難謂良好，請予從重量刑。

檢察官偵結依《刑法》「加重強制猥褻罪」、「加重強制性交罪」、 「乘機性交猥褻罪」提起公訴，其中「加重強制性交罪」若成立，將可處7年以上有期徒刑，三罪中最輕的「乘機性交猥褻罪」，也可處3年以上、10年以下有期徒刑。

據了解，此案曝光後，該所幼兒園遭高市教育局給予減招五成學生處分，男大生也遭解雇。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/