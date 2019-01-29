男師趁午睡猥褻4女童 家長痛批「把幼兒園當成後宮」

2019-01-29 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市先前發生一起幼兒園男師猥褻事件，一名英文兼任老師在去年4月9日至5月4日期間，趁午睡多次猥褻4名4歲女童，目前檢方已將該師依《刑法》加重強制性交罪等3罪嫌提起公訴，不過受害女童家長也對幼兒園提出諸多質疑，質問為何園方會允許男師和女童們睡在一起，園方管理明顯有問題。

根據《蘋果日報》報導，此案發生後，園方遭高市教育局給予減招五成學生處分，幼兒園陳姓主管指出，案發後已立課解聘該名男師，該班女導師也因為沒有善盡管理責任，已請她離職。不過受害女童「小真」（化名）的媽媽指出，事後女兒曾跟她說，男師要她摸其下體後，因為「濕濕的」，該名女導師還幫女兒擦手，這不禁讓媽媽質疑：「我很難相信她對嫌犯惡行完全不知。」

另外，小真媽媽指出，嫌犯在去年5月間曾和她對質並說過對不起，但之後未曾表達歉意，嫌犯母親甚至打電話給她，希望她向檢察官說「只是場誤會」，但小真媽媽痛心地說：「你兒子把幼兒園當成後宮，把小班女童們當成嬪妃，要我如何原諒？」

至於該男師為何在午休時間入班與女童同睡？幼兒園陳姓主管表示，當時是對方要求有空間可短暫午休，原僅同意他在教室內角落休息，但女班導師未注意到他有異常舉動，且導師接獲家長通報時也沒有回報，以至於沒有阻止猥褻事件發生。

園方強調，事發後已禁止男老師進到教室與學生午休，女導師也不得與學生併躺午休，僅能在旁安撫依賴性高的幼童入睡，希望能避免憾事重演。

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