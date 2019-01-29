男攜毒紅線違停 警眼尖攔車查獲

2019-01-29 08:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名蔡姓男子攜毒意圖販賣，不料陳男駕車載他紅線違停，被警方眼尖攔車查獲，起出毒品20多公克，還沒賣出先被送辦。

五甲所警員林裕鎮、董家和、蕭又心日前凌晨1時50分許，巡邏行經南華路1家超商前，發現1部自小客車紅線違規停車，警方盤查後發現車內2人都有毒品前科。

警方調查，陳姓駕駛（34歲，有竊盜、公共危險、毒品等前科），及蘇姓車主（35歲，有詐欺、竊盜、毒品等前科），警方經蔡男同意後搜索，並主動交付安非它命吸食器5組，隨即通報所長吳明忠及線上警網到場支援。

警方指出，蔡男主動交出二級毒品安非它命9包7.95公克，一級毒品海洛因7包12.41公克，電子磅秤1個、夾鍊袋1包等違禁品，警方將陳男帶所驗尿。

警方表示，蔡男坦承攜帶大量一、二級毒品本要販賣，未料毒品尚未賣出，就被警方查獲，警方將循線全力追緝，要揪出毒品上源，全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

警方說，五甲所近日連續查獲毒品人口均攜帶大量毒品，涉及意圖販賣嫌疑，研判年關將至，毒販鋌而走險，欲冒險兌現好過年，警方將全面掃蕩，杜絕毒品危害。

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