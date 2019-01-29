可惡！幼兒園男師趁午睡對4女童伸狼爪 還辯稱「她喜歡我」

2019-01-29 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市某幼兒園竟傳出男性英文老師趁午睡期間對4名年僅4歲小班女童伸出狼爪，做出吻臉、撫胸、磨蹭下體等惡行，目前檢方已將該師依《刑法》加重強制性交罪等3罪嫌提起公訴，檢察官在起訴書痛斥該師，認為其惡性重大，建議法官從重量刑。

根據《蘋果日報》報導，該名英文老師是一名22歲的男大生，自2016年起擔任兼職英文老師，經調查後發現，該師在去年4月9日至5月4日這段期間，趁著中午12點到下午3點午睡期間，猥褻4名4歲女童，其中1名女童「小真」（化名）更受害5次之多。

小真媽媽因女兒言行怪異，指出女兒在去年4月底突然摸她下體，一問才知道，男大生都會趁著午睡這樣摸女兒。小真媽媽到了幼兒園要求調出監視器畫面，竟看到男大生躺在小真與另名女童中間，並拿出棉被蓋住3人，隨後棉被便開始「上下振動」，園長找來男大生質問，對方竟回應：「我知道我做了人都不應該做的事，但我喜歡小真，小真也喜歡我。」

小真媽媽在去年5月7日向高市警局婦幼隊報案，檢察官於去年12月偵結起訴，檢察官在起訴書中指出，嫌犯為滿足私慾，多次對她們強制猥褻，「顯將幼兒園女童視為玩物」，且事後雖坦承部分犯行，但未能與被害人家屬達成和解，「犯後態度難謂良好，請予從重量刑」。檢察官最後則依《刑法》「加重強制猥褻罪」、「加重強制性交罪」、 「乘機性交猥褻罪」提起公訴。

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