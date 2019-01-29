無良賊專偷餵奶羊媽媽 小羊斷奶餓死氣哭恆春阿珠嬤

2019-01-29 00:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農曆春節將至，除了各行業開始尾牙發年終，宵小們也趁機「拼過年」，恆春仁壽里一名養羊多年的阿珠嬤，50頭山羊在2天間被偷走20多頭，不少還是正餵奶的母羊，造成小羊陸續餓死，讓阿珠嬤難過的落淚，期盼恆春警方儘快找出無良小偷。

純樸的仁壽里不曾發生類似竊案，20多頭母羊遭竊的案件，整個部落居民都議論紛紛，一早都到羊舍去安慰阿珠嬤，66歲的黃美珠想到餓死的小羊不禁老淚縱橫，直呼不能理解哪來的缺德小偷，在過年前害她損失價值近50萬的羊隻，還釀成3起「命案」。

「連日半夜專偷母羊肯定早有預謀！」黃美珠難過表示，她目前共豢養50幾頭山羊，平常她或家人帶羊群到附近吃草，每天都會點數量，26日早上發現10隻母羊憑空消失，本以為是家人沒清點走失羊群，但前天27日發現唯一的種公「羊哥」也失蹤，28日清晨更一口氣又不見10隻成年母羊，當下確認是遭竊，立刻向恆春警方報案。

不捨小羊餓死的阿珠嬤說，母山羊有種習性，不是自己親生的小羊不餵，加上她第一天沒注意已經遭竊10多頭母羊，才會造成3隻小羊餓死，目前羊舍裡還約10隻2個多月大的小羊，雖然奶粉的營養比不上母羊乳，但為了讓牠們活下去，可憐小羊們也暫時只能試著喝奶粉維生。

「偷走孩子未斷奶的母羊非常殘忍！」畜產試驗所恆春分所副研究員康定傑說，母羊為了保護自己小羊有穩定乳源，除非小羊都夭折，否則只會餵食親生小羊，因羊媽媽被偷走，瞬間被斷奶的小羊，無法立刻改吃成羊的草料，有時也難適應奶瓶餵食代奶粉，很容易就會餓死。

康定傑指出，一般小羊自然斷奶約需4到6個月，豢養的通常3個月後，就會搭配一半草料跟乾淨水源讓小羊訓練適應，但這起案例中2個多月的小羊「被斷奶」，恐怕難以立刻適應草料及代奶粉，最快2、3天就會餓死，多數都「很難活。」

恆春警分局副分局長林明泉表示，警方對於這起釀成「小羊死亡」的竊案相當重視，除了轄區派出所調閱沿線監視器追查，偵查對也派出專業鑑識人員到羊舍蒐證，希望從現場遭竊跡證找尋線索，幫無端變成孤兒的小羊們，找回被偷走的羊媽媽，也讓阿珠嬤能夠安心過好年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/