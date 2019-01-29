女欠40萬沒錢還 惡情郎竟逼女友下海賣身抵債

2019-01-29 00:23

〔記者王俊忠／台南報導〕40多歲的女子可可與男子阿志交往，交往期間女方向男友借款40萬元，後來可可欲分手求去，阿志要求須還欠款、並說「如沒錢還，靠身體賺錢來還」。可可被迫下海賣身，前後1年多賣淫賺了57萬多元都分錢給阿志，可可最後藉著1名男客協助逃離火坑。台南高分院判推女友下海賺皮肉錢的阿志10個月徒刑，此案可上訴。

判決指出，可可與阿志交往約兩年多時間，後來可可覺得與男友不太合適，跟男友提分手，阿志跟可可說「那兩年來向他借的40萬元必須要還」，如果沒有錢還，那就去靠身體賺錢或是借高利貸來還他，錢要還清了，才能跟他脫離關係。

可可為了償還欠男友的債款，不得已只好同意男友要求，阿志即與1名身分不詳的應召站業者小高安排可可從事接客賣身工作。

據了解，可可從2013年10月初到2015年4月下旬，分3階段分別在南市中西區1家飯店、北區西門路1處大樓日租套房、市區內不詳飯店、護膚館與不特定男客從事性交易，每次交易代價從2500元到4000元不等，可可與男友雖可分得1300元或1000元，但這錢幾乎都歸阿志所有。

法官查出可可答應男友與不特定男客從事性交易的時間至少有518天，這段時間阿志共從女友身上拿走57萬7100元皮肉錢。後來，可可沒有意願繼續賣身，2015年4月22日凌晨，可可利用與相識的男客見面機會，請男客帶她離開火坑，並報警揭發這樁惡情郎逼女友下海賣身的血淚歷程。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/