「捍衛治安無假期」 苗警鐵腕掃蕩護山城

2019-01-28 23:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕年節將至，苗栗縣政府於今晚展開「加強重要節日安全維護工作」，統合各警局、刑警大隊、交通警察隊、保安警察、憲兵隊，共出動85名警力，針對頭份市轄內KTV、酒店、電子遊藝場等場所，執行全面封鎖聯外道路，定點機動掃蕩，荷槍實彈一一臨檢，雷厲風行掃蕩暴力、色情、毒品等犯罪，要讓民眾平安過年。

今晚苗栗縣警力大動員，針對治安顧慮場所全面擴大臨檢，苗栗縣長徐耀昌更到KTV逐一巡查各包廂，關心是否有未成年青少年逗留，並加強宣導公共場所禁菸及酒駕防範，也呼籲學子們寒假期間勿涉不良場所。徐耀昌強調，「治安沒有假期」，要求警方落實治安平穩、交通順暢，使縣民皆能安心迎豬年。

專案期程自今晚起至2月11日，為期15日，其中包含春節9天連假，苗縣府警察局也針對縣內各大知名景點，如客家大園、大湖草莓園、泰安溫泉區、南庄老街、三義舊山線及木雕街等地區規劃交通疏導措施，準備歡迎來自各地的遊客。

縣警局長林國清強調，春節前會加強大量金流場所巡檢，並提供護鈔等為民服務措施，此外也將掃黑、肅毒、打詐列入重點項目，並針對治安顧慮場所執行聯合擴大臨檢專案，並持續不定期實施，務必確保年節治安無死角；而蘇維拉莊園董事長蘇盛泉為慰勞警方辛苦，今也頒發慰勞金，讓警方士氣大振，備感窩心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/