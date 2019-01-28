加強重要節日安全維護工作起跑 內政部次長臨內湖分局慰勉警

2019-01-28 23:59

〔記者鄭景議／台北報導〕今日為加強重要節日安全維護工作首日，內政部常務次長林慈玲，今日晚間10點在警政署長陳家欽、台北市政府警察局局長陳嘉昌的陪同下，到內湖分局參加擴大臨檢勤前教育，並嘉勉內湖分局員警去年一整年的辛勞。

「108年加強重要節日安全維護工作」自108年1月28日22時起展開，至2月11日24時止，共計實施15日；警政署指出，為讓民眾歡度春節假期，春節維安以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，落實「治安、交通、服務」三大面向工作，加強犯罪偵防、維持交通順暢與為民服務，展現警察維護治安之決心、順暢交通之用心及服務民眾之同理心。

警政署強調，會加強大型賣場、百貨商圈、風景區等人潮聚集場所之防竊、防搶、防詐勤務與宣導，維護金融機構及運鈔車安全，也推動「協助民眾舉家外出住居安全維護工作」、「保護民眾存提款安全」等多項為民服務措施，民眾如有需要，可隨時撥打「110」或就近向派出所洽辦。

此外，因應春節連續假期的交通輸運高峰期，針對國道、省、縣、鄉道及年貨商圈、大型展覽會場、旅遊景點等處所，將加強交通瓶頸路段之疏導管制與各項勤務作為，並透過警察廣播電台即時報導路況服務彈性調整疏導作為，確保交通安全順暢。

內湖分局去年一整年，績效卓越，緝獲4處販毒集團，攔阻詐騙金額1,195萬6,620元，查獲車手65人，緝獲4把改造槍枝及5把空氣槍，並鎖定1個犯罪組織提列治平對象，義警、民防、守望相助隊也有十足貢獻，次長林慈玲大力嘉許，並親自頒發獎勵金及慰勞金，並與在場人員握手致意與合影留念後才離去。

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