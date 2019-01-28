春節期間為民服務不打烊！鄭文燦連跑6個分局感謝警察同仁付出

2019-01-28 23:59

〔記者李容萍／桃園報導〕往年被稱為警界年度大戲的「春安工作」，前年拿掉「春安」名稱，改為「加強重要節日安全維護工作」，今年無實施檢閱典禮，自28日晚間10時起展開，將實施到2月11日深夜12時結束；桃園市長鄭文燦晚間由警察局長黎文明陪同，馬不停蹄前往中壢分局興國派出所、平鎮分局宋屋派出所、楊梅分局草湳派出所、龍潭分局龍潭派出所、大溪分局圳頂派出所及八德分局慰勞執勤員警及義警、民防、義交、守望相助隊及婦女志工辛勞，分別頒贈10萬慰問金及茶葉禮盒，希望警方及協勤民力在過年期間，感受到市府的溫暖。

鄭文燦表示，警察同仁工作不分晝夜、寒暑，假日也需輪值上班，他肯定警察同仁扮演政府的支柱角色，也是維持社會秩序的重要骨幹。即便是在春節期間仍須堅守崗位，協助維護治安、交通順暢，為民服務不打烊，犧牲與家人相聚的時間，他特別感謝警察同仁的付出，在工作之餘也要把握與家人的相聚時刻。

鄭文燦說，無論在市民心中或警政署評比，桃園市警察局團隊皆獲得漂亮成績，在六都名列前茅。市府將繼續支持提升警察同仁的福利、工作權益及執法尊嚴，為增補警力，減輕警察同仁勤務負荷，內政部警政署同意桃園108年度增列預算員額67人，調整為4099人，未來仍將積極向中央爭取彈性預算員額及警力派補，至明年10月總警力數預計可達4821人，較目前增加789人。另考量許多年輕警消人員北漂至桃園工作，桃園領先全國，規劃提供警消人員600戶的社會住宅，降低其租金負擔，此創舉亦能提供警政署參考。

鄭文燦提到，為提供警察同仁舒適、優質辦公及民眾洽公環境，先後整修舊觀音戶政事務所閒置廳舍作為南區員警待勤室，並完成包括中壢分局興國派出所等6個廳舍外，針對發給警察（消防）人員警勤加給勤務繁重加成（警消勤務繁重加給），市府每年均主動提出籌編警勤加給勤務繁重加成，今年度編列約2億4000萬元。每年也編列警察文康活動經費828萬元，希望能讓警察同仁公餘之暇，也能有適當的休閒團康活動舒緩繁重的勤務壓力，從而強化工作效能，以激勵士氣。

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