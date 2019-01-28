1/28 今彩539頭獎開出1注 威力彩、雙贏彩頭獎摃龜

2019-01-28 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月28日）開獎的第108000024期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由彰化縣大村鄉大村村大仁路一段134號1樓號的「炘佰樂彩券行」開出；第108000008期威力彩、第108000024期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000008期威力彩中獎號碼為：「20、22、25、29、31、32，第二區：03」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共34注中獎，每注可得2萬元；伍獎共159注中獎，每注可得4000元；陸獎共1270注中獎，每注可得800元；柒獎共2391注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3748注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7538注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2772注中獎，每注可得100元。

第108000008期38樂合彩中獎號碼為「20、22、25、29、31、32」，五合摃龜；四合共9注中獎，每注可得6萬7500元；三合90注中獎，每注可得5750元；二合共1527注中獎，每注可得750元。

第108000024期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、11、12、17、19、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共347注中獎，每注可得500元；肆獎共4376注獲得，每注可獲得100元。

第108000024期今彩539中獎號碼為「01、13、20、24、29」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共6109注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1556注獲得，每注可獲得50元。

第108000024期39樂合彩中獎號碼為「01、13、20、24、29」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共101注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4744注中獎，每注可得1125元。

第108000024期3星彩中獎號碼為「719」，正彩共69注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000024期4星彩中獎號碼為「2663」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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