蔡易餘賀年自嘲「妙餘如豬」 網友笑翻：誠實給推

2019-01-28 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節將近，即將告別今年的戌狗年，邁入嶄新的亥豬年，各地的政治人物也紛紛推出賀年海報向民眾祝賀；有網友在網路上分享一個讓他笑到不行的立委賀年看版，只見嘉義縣的民進黨籍立委蔡易餘在賀年看上自嘲的寫道「妙餘如豬，為民喉舌」，這番幽默的賀年辭對上他的體型讓其他網友直接笑翻，直呼「相片超有說服力」

這名網友在PTT貼文指出，他朋友路邊看到一個立委賀年看版，拍來傳給他看結果笑到不行，圖中只見身型「壯碩」的嘉義縣立委蔡易餘穿著黑衣、頭戴斗笠，脖子上還掛上一條毛巾，十足的農民農樣出現在看板上向民眾拜年，而一旁的文案還寫道「妙餘如豬，為民喉舌」，賀年辭不只大玩諧音梗還自嘲自己身材，而這位網友直接笑到不行，直呼「嘉義鄉下的看板都玩這麼大嗎？」

而網友看到分享的照片，也紛紛笑翻，說「他滿懂的自嘲的啊」、「害我飲料一口噴出來」、「相片超有說服力」、「那還不減肥？XD」；結果網友熱烈回應還意外釣到本身也是資深鄉民的蔡易餘（bund），他在這則貼文下方推文留言「花了好幾萬了，但地方長輩看了很有意見」，針對鄉民要他減肥，蔡易餘則說「從小英那次後，我再也不再為我的體重做任何承諾了」

過去蔡易餘因為身型肥胖，曾被蔡英文總統點名要他減肥去交女友；雖然後來他的體重一度成功減掉7公斤，但因為之後沒有持之以恆的運動，甚至還復胖10多公斤，減肥令宣告失敗。

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