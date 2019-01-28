國道砍妻男曾多次家暴 岳母盼法官羈押女婿

2019-01-28 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕今日上午國道十號燕巢段傳出砍人案件，51歲的劉姓丈夫用水果刀、鐵條怒砍38歲的孫姓妻子，還衝撞跳車求救的孫女，最後劉男載著兒子投案。孫女母親表示，女婿曾多次家暴，這次肯定是預謀犯案，希望法官一定要羈押劉男。

綜合媒體報導，劉男本業為水泥工，近期無業，孫女則是美髮師，兼差乩童。今日劉男本要到私人診所就醫，卻在路上和孫女發生口角，劉男竟當著2歲兒子面前，拿出水果刀和鐵條刺傷孫女。孫女隨後跳車求救，又遭劉男開車撞飛，所幸被其他駕駛人發現，送醫救治。肇事的劉男則駕車到旗山分局自首投案。

接獲此事的孫女母親氣憤不已，說到劉男之前家境不錯，早年間賺到錢會去簽大家樂、喝酒，還不會給安家費；1年前小中風後，劉男無法工作，個性變得自卑，常要求妻子陪伴，且多疑善妒，不順心就動手打妻兒。警方證實，劉男曾被通報家暴2次，但未聲請保護令，這次警方會協助聲請法院核發保護令。

孫母提到，劉男今天要孫女陪他去金獅湖附近的私人診所，到了門口後劉男不進去，說要去六龜老家問事情，不過孫女以下午還有客人預約做頭髮拒絕，反遭到劉男刺殺。孫母怒批，劉男是預謀犯案，希望法官能夠羈押劉男。

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