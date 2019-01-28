宜蘭民宅火警 老翁送醫不治

2019-01-28 20:07

首次上稿 21:00

更新時間 20:07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段一處民宅今晚7點30分許傳出火警，在家中的85歲李姓老翁因逃生不及，被消防人員發現時已無生命跡象，送醫後宣告不治。

宜蘭縣消防局昨晚7點32分許接獲報案，隨即派遣礁溪、特種及壯圍分隊人、車前往搶救。

由於該民宅門窗、鐵門緊閉，消防人員動用破壞器材切開鐵捲門及右側鐵門，18分鐘就撲滅火勢，但李翁仍因吸入過多濃煙無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。

消防局指出，消防人員到場後，入屋即逐間搜索，最後在民宅後方儲藏室旁，發現李翁倒臥在內，推測應是見到家中失火後，往後方逃竄，未料仍來不及逃生。

「碰碰兩聲，隔壁就竄火！」李翁鄰居指出，她見到隔壁平房竄火冒煙後，隨即撥打119求救，她則在外面喊話，但都沒人回應，直到消防隊員到場後，才破屋入內救人。

鄰居透露，李翁世居玉龍村，平時跟兒子、媳婦、兩名孫子同住，但昨晚家人去羅東辦事，僅留李翁一人在家。據了解，李翁患有輕微失智，平時會到社區日托中心接受照顧。消防局調查，起火位置在客廳桌上的電器產品，且無熔絲開關有跳掉跡象，初步判斷應為電線走火所致。

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