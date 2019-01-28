過往「師生戀」成把柄 女師丟工作怒告男學生

2019-01-28 21:23

［記者鄭淑婷／桃園報導］過去曾在桃園市某高中任教的王姓女老師，任教期間與校內卓姓男學生發生為期一個學期的師生戀，隨著卓男畢業原以為就此雲淡風輕，沒想到卓男的楊姓女友得知後醋勁大發，卓男竟與女友威脅女老師辭職、當志工、捐錢未果，陸續透過臉書等管道揭露此事，導致王女在2015年遭到解聘，王女憤而控告卓男、楊女，現年24歲的卓男，日前被桃園地院依強制未遂、恐嚇取財未遂罪，判處共應執行3月徒刑，26歲楊女則已被判5月徒刑確定。

卓男就讀高中時擔任王女任教科目的「小老師」，兩人擦出火花但交往約一學期就分手；卓男畢業後與昔日同校的楊女交往，楊女無意間發現他的前女友竟是王女，又得知兩人曾發生性關係，頓時打翻醋罈子，拉著卓男找上王女逼迫她離職，否則就要掀出舊事。

判決指出，由於王女遲未離職，2014年6到9月間，楊女多次傳簡訊恐嚇「我會把手上有的證據拿給你們學校，快點消失到一個我永遠找不到你的地方」、「希望我的嘴巴可以乖乖封住，直到確定你離職的那天」、「這些對話可以拿給媒體或你們學校爆料」，甚至強逼楊女交出教師證、畢業證書正本及「不再當老師」的切結書，每月還得固定捐款2000元給弱勢團體、到安養院或收容所當志工；卓男也火上加油傳訊催促王女「我女友一直再給你機會，希望你不要讓我做出不得已的事」。

王女當時因害怕曾寫下切結書但仍未離職，期間楊女及卓男已開始在臉書揭露此事，事件鬧得滿城風雨，王女於2015年1月被解聘，怒對卓男、楊女提告；法官認為，兩人以昔日師生戀逼迫王女辭職、捐款，但王女並未照辦，因此兩人算是未遂。

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