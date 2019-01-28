空服員海外賣淫？ 長榮航空疑未查證就逼她寫自白書

2019-01-28 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳有長榮空姐在荷蘭從事性交易賺外快，長榮航空在接獲匿名檢舉信後，未經查證就立刻約談遭檢舉的空服員，逼問她的個人隱私長達3小時，更要求對方寫下自白書。不過，在桃園市空服員職業工會協助下，致時外流不雅影片中的女主角並非長榮空服員，工會要求長榮航空澄清並道歉，未獲回覆。

前陣子網路論壇有文章貼出照片，並附上18禁影片連結，指稱是某長榮空服員，還影射她利用空閒時間「接外快」。桃園市空服員職業工會表示，長榮航空在接獲匿名檢舉後，火速約談該空服員長達3小時，過程不斷逼問個人隱私，還逼她寫下自白書，有些同事們因此以為此事為真。不過，在工會協助下，發現網路影片中的女子其實是國外的情色藝人，根本與該空服員無關。

工會轉述，公司處理過程中的疲勞訊問與擅自推定事實、約談，都充滿敵視態度，造成當事人嚴重心理創傷，經醫生判定罹患急性壓力症候群，建議休養一周。不過空服工會於24日偕同當事人向長榮航空提出澄清與道歉要求，並給予當事人公傷假，至今仍未獲長榮航空回覆。

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