5人座廂型車硬擠9人引注意 除駕駛8人全有問題

2019-01-28 20:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名洪姓男子，日前開著廂型車行經太平區，因車內擠滿人遭太平派出所員警攔下盤查，發現車上全都是越南人，洪男一開始稱載旅遊團出遊，警方一查發現車上7名越籍人士，4人是逃逸移工、3名逾期居留，就連另一名21歲吳姓台灣男子也是通緝犯，整車人全都有問題，訊後將8人分送移民署台中專勤隊及台中地檢署偵辦。

太平分局太平派出所警員林岳鵬、陳穎錚，25日傍晚6點多，執行加強重要節日安全維護工作巡邏勤務，在太平中興路與新平路口發現一輛5人座廂型車，車內卻疑似超載擠滿人，將車攔下盤查。

員警發現，車上有7名越南人，還有一名21歲吳姓台灣男子，看見員警攔查一臉驚慌，洪姓駕駛一開始表示單純載旅遊團出遊，但警方一查，發現7名越南人士全都違法，其中4人是逃逸移工、3名則是逾期居留，就連21歲吳姓台灣男子也因酒駕公共危險罪嫌遭通緝。

開車的洪男才說，是受朋友所託幫忙接送，並不清楚車上8人身分，7名越南籍人士，雖坦承想繼續留在台灣多賺點錢，由不明男子介紹到處打零工，但不清楚正確地點、雇主是誰；吳男則稱不知道自己遭通緝，警方訊後將7名越籍男子移送移民署台中專勤隊，吳男則送往台中地檢署偵辦。

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