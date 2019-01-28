沒良心！開跑車撞人命危不賠 被害人媽媽下跪泣求

2019-01-28 22:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓網友今天（28日）於臉書「爆料公社」中指控，王姓男子在4年前，駕駛跑車於台中市撞上她的姪女，被害人一度因顱內出血命危，法院認定王男必須承擔全部的過失責任，王男卻只願每月分期付款5000元賠償，之後食言而肥拒賠，網友指控肇事者過著買車吃大餐的優渥生活，姪女的母親甚至下跪、抱著王男的腿哭泣請求賠償，至今對方仍分文未賠，引來網友大為撻伐，更有網友主張私刑正義，公布王男住址。

黃姓網友撰文，聲稱2015年1月11日早上5時許，她的姪女上班步行經台中市福康路口、台灣大道四段行人穿越道，被王男駕駛的改裝跑車撞飛，顱内出血、腦中線偏移而一度命危，現在仍有腦血管疾病後遺症，法院判定王男有全部過失責任賠償，王男在2017年2月22日與3月14日，於法院訴訟中聲明，他願意分期每月5000元支付賠償，之後卻不願意賠償，承辦法官親自於同年3月23日主持協商庭，王男仍不肯賠償。

之後，被害人家屬到王男住處觀察，也曾在其住處前舉牌抗議，發現王男從事油漆工作，每天工資2500元左右，21歲就有能力購新車，還花得起改裝車子的費用等開銷，經濟能力很優渥，王男與家人擁有日製三菱不同款兩輛休旅車、一輛改製跑車（即肇事車）與4輛機車，還於2017年10月又買入一輛休旅車。被害人家屬還看見，王男與家人常吃喝玩樂享用大餐，2018年1月25日開庭之後，就開車到外享用晚餐，至深夜10時才回家，也時常在臉書炫耀全家人閒情逸致到處遊山玩水、吃喝玩樂在外住宿等畫面。

黃姓網友還說，其姪女一家人，因為王男這一撞陷入悲慘生活，姪女人生受影響，父親憂心過度、心神不濟，2015年8月12日維修颱風損壞的設備，因恍神觸電死亡，哭斷腸的母親孤苦無依，只好下跪苦苦哀求王男賠償，但這4年來，王男分文不賠，卻又口口聲聲說願意賠，「没有說不賠償」卻一再降低分期付款金額，從5000元改為3000元，再改為2000元，「如此的無賴，使被害人飽受折磨」。

部分網友認為，如果法律拿此人沒辦法，如果司法正義不符合民意，最好的方式，就是私刑正義，另有網友建議說，如果有人受傷，就不要急著撤銷告訴，可以提出刑事附帶民事賠償，對自己才有保障。

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