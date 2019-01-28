老婦硬過平交道 差一秒險些「一命嗚呼」

2019-01-28 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕新竹有名阿嬤不願等候普悠瑪列車通過，竟直接穿越平交道柵欄，試圖通過鐵軌，差點被普悠瑪撞上。雖未有人員受傷，但阿嬤的行為已讓列車停下，造成列車延誤。警方提醒，違規穿越平交道已觸法，民眾切勿以身試法，以免事故發生。

綜合媒體報導，鐵路警察局新竹分駐所表示，22日台鐵普悠瑪列車準備通過新竹市的客雅平交道時，柵欄已經放下，沒想到有一名阿嬤闖越平交道，直接跨越柵欄。阿嬤途中驚覺列車靠近，小跑步通過。最後列車在阿嬤背後呼嘯而過，阿嬤要是晚一步，恐釀成意外。

當時列車長緊急煞車，但車速過快，通過平交道後才停下，列車長無法確定有誤撞上阿嬤，於是報警處理。事後，警方檢查列車外觀無撞擊痕跡，加上監視器畫面佐證，確定阿嬤安全通過，不過阿嬤也讓列車因此延誤。

鐵路警察局新竹分駐所指出，年節期間將加強安全宣導，提醒民眾遵守交通規則，勿任意穿越鐵軌及平交道，一旦事故發生，後果不堪設想，且平交道皆裝設監視器，所有違規行為都會開罰，切勿以身試法。

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