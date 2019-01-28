偷情太刺激大噴血 人妻下體撕裂傷達7公分「裂到子宮頸」

2019-01-28 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕有名40歲人妻偷情太刺激，不慎造成自己陰道撕裂傷，傷口長達7公分，血流不止，塞了10條紗布緊急縫合後才止血。人妻擔心事跡敗露，使出醫師傳授的「白色謊言教戰守則」，以過馬路腳滑跌在安全島上的理由，順利瞞過丈夫，讓她大呼「不敢再亂來了」。

據《東森新聞雲》報導，高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心總監鄭丞傑分享1起病例，提到1名育有3子的40歲人妻和朋友到夜店狂歡，在夜店裡，人妻被其他男子撩上床，沒想到行房到一半，下體竟開始大噴血，趕忙掛急診求助醫師。

經診斷後，人妻陰道撕裂傷長達7公分，從陰道口裂到近子宮頸，需要全身麻醉縫合。但麻醉需要家屬簽署同意書，人妻擔心家庭因此破碎，向醫師求助，鄭丞傑只好傳授「白色謊言教戰守則」，宣稱人妻是在過馬路未走斑馬線，不小心跌落在超長安全島，導致下體受傷，加上傷口術後以紗布覆蓋，成功瞞過家人和丈夫。

鄭丞傑指出，有可能是男子使用硬材質的羊眼圈，或是啤酒瓶、汽水瓶這種容易刮傷下體的物品，才刮出傷口。鄭丞傑也回應，因偷情造成下體受傷的病例相當罕見，這是他所見過最嚴重的自願性行為受傷案例。人妻回診時非常感謝醫師，直說「你是我的恩人，保住我的婚姻，我這輩子再也不敢亂來」。

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