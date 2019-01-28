槍枝走火誤轟友人頭部 竟還向警方謊稱車禍

2019-01-28 20:06

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區27歲呂姓男子，日前深夜開車載著三五好友，行經新莊區堤外便道時，後座的34歲張姓友人因把玩槍枝時不慎走火，誤擊正在開車的呂男頭部，呂男頭部重創當場昏迷，車輛也因此衝撞路邊護欄，一行人因畏罪，還向警方佯稱是車禍事故，但事後追查才發現呂男遭槍擊，而張男自知難逃法網，與誤導警方辦案的28歲陳男、30歲羅男主動帶槍到警局投案。

新莊分局表示，本月24日凌晨1時許接獲民眾報案，指稱新莊區堤外便道13公里處有小轎車自撞，警消獲報趕抵，發現呂男的後腦勺顱骨破裂、頭部重創昏迷，緊急將他送往醫院搶救，但院方診斷後發現傷口不似撞擊所致，直覺有異，才趕緊通報警方。

警方到場勘驗，發現現場並無煞車痕，車體也無明顯擦撞痕跡，但駕駛座旁車窗碎裂、還有疑似彈孔的痕跡，懷疑案情不單純，當場在場的陳、羅2名友人因為畏罪，還向警方謊稱是發生車禍，直到當天晚間9時許，開槍的張男與羅、陳2人主動至板橋分局投案。

警方調查，當晚呂男與朋友們一起外出談判，結束後一行人開車準備返回住家，未料開車途中，呂男遭走火的槍枝誤擊頭部，而呂男目前仍在醫院搶救中。偵訊時張男承認犯行，供稱是把玩槍枝走火所致，但警方對其供詞持保留態度，訊後依殺人未遂、槍砲罪嫌移送偵辦。

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