台南33隻波麗士犬 也有「年終獎金」！

2019-01-28 18:57

〔記者蔡文居／台南報導〕波麗士犬也有「年終獎金」！台南市議員呂維胤與益慈康寵愛協會理事長陳俊宏、安平區平通里里長李秀珀、寵物食品廠商共同捐贈66包寵物食品，每包重達重量15公斤裝的狗用糧食給台南市警察局，做為波麗士犬的加菜金。

呂維胤表示，年節將屆，很多上班永都有年終獎金，這66包寵物糧食就像是發給波麗士犬的「年終獎金」，讓陪伴第一線警察同仁且全年無休的波麗士犬，在歲末年終也享有「加菜」的福利。

呂維胤表示，從2015年起，前行政院長賴清德擔任台南市長時實施流浪犬認養活動，推行台南市為全國率先零撲殺計畫的城市，讓流浪犬配合著專業訓練，成為警察勤務犬。台南市目前有33隻波麗士犬服務，這次捐贈廠商為斑尼菲國際股份有限公司，產品行銷至世界海外各國。

這次的狗糧捐贈活動則由台南市政府警察局第四分局長蔡進閱、華平派出所長陳榮吉、安平所長楊博超及育平所長王高邦分別代表花花、大頭及臭寶等3隻波麗士犬接受贈送儀式。

呂維胤說，狗狗是人類最忠實的朋友，期望藉由這次活動，拋磚引玉，提升市民認養流浪犬的意願，真正達到零撲殺的目的。

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