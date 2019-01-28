好賭和尚成詐賭肥羊 3場賭局狂輸3100萬

2019-01-28 18:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子李永霖得知有錢的曾姓男子雖為出家和尚卻生性好賭，遂夥同吳姓男子等人設「二支牌」賭局詐賭，第一場賭局，和尚短短一晚慘輸300萬元，第二場賭局和尚不輕易上賭桌，僅在旁觀看，李男藉口上廁所，要和尚幫他「拿牌、看牌」，和尚竟狂輸1000萬元，第三場賭局，和尚只看不賭，李男又藉故請和尚與吳男「幫忙看牌」，這一看又狂輸1800萬元，三場賭局慘輸3100萬元。和尚賣房子仍不夠賠付賭債，向親友借貸時才驚覺被設局。李男被法院依詐欺取財等罪判處1年10月徒刑。

曾姓和尚被詐賭過程令人匪夷所思，判決書指出，李男與吳男於2013年5月28日帶和尚到台中市一處店面，與身分不詳男子賭「二支牌」，賭客每人抽2張撲克牌，點數大者贏錢，和尚一路輸到底，「從頭到尾差不多都沒贏過」，一個晚上輸300萬元，只好提領存款支付賭債，李男則給吳男3萬元酬勞。

李男又於同年6月18日，再度夥同吳男與身分不詳男子賭「二支牌」，和尚不敢加入賭局，僅在觀看，李男遂以上廁所為由，請和尚幫他「拿牌、看牌」，和尚竟狂輸1000萬元，只好領存款又把房子以330萬元賤賣，籌措700多萬元支付賭債，李男又給吳男3萬元酬勞。

李男於2015年1月12日又於中市一處檳榔攤設下第三場「二支牌」賭局，和尚卻有所畏懼，只看不賭，李男先上場賭錢炒熱氣氛，再以上廁所等理由，請和尚與吳男「看牌」；不料，這一看，和尚與吳男竟狂輸1800萬元，和尚簽下1800萬元本票，籌了40萬元給李男，李男事後給吳男3萬元酬勞，和尚向親友借貸時，才從親友口中得知自己被設局而提告。

李男於警方偵訊時承認詐賭，但宣稱是吳男先聘請詐賭功力很高的「師父仔」，再請他出面帶和尚去賭；吳男則坦承詐賭，前後獲利9萬元，但不清楚詐賭手法，只知由擅長操縱撲克牌的人發牌，可以發出指定點數的撲克牌。台中地院審理時，李男翻供說，是警察誘導才承認詐賭，實際並無詐賭情事，法官不採信，依詐欺取財罪、加重詐欺取財罪判處李男徒刑1年10月，吳男判刑6月，緩刑3年。

李男上訴二審，並指法官連詐賭手法都不清楚，卻能認定他詐賭，判決不合理，不能因和尚狂輸就認定他詐賭，台中高分院卻認為，詐賭手法雖因高度隱密而難以洞悉，但已有吳男作證詐賭，駁回李男上訴，可再上訴三審。

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