假按摩真猥褻！武術教練強摸女學員判賠40萬

2019-01-28 20:45

〔記者王定傳／新北報導〕王姓武術教練以按摩、治療痠痛為由，把女學員兼員工小翠（化名）拐到地下室，強行摸胸及下體；王男雖否認，一審法院不採信，斥責他捨棄習武之人應有品格，去年依強制猥褻罪判刑2年，被害者另提求償，新北地院審理後判王男賠償40萬元。

據查，王男在武術界小有名氣，曾任戲劇武術指導，擁有一間武術學苑，本案發生後，這間學苑還在臉書PO文強調：「有加強宣導防治性騷擾，告知客人推拿時務必保護自己」。

據了解，本案發生前2天，即2017年4月25日，王男就曾在地下室對小翠按摩，結束後突然抱住對方說：「最近很想親妳」，小翠不想讓教練難堪，只好裝沒事，事後向其他學員訴苦。

一名女學員獲知後，告知小翠自己也曾被教練簡訊騷擾說：「夢到我跟妳說：我們去打炮吧！給妳錢」等，並警告她勿再到地下室。

2天後晚間7點半，王男又要小翠進地下室，吹噓自己性經驗，還說有女生想讓胸部變大，特地找他按摩，隨即強行摸胸及下體，小翠身心受創向友人哭訴，且覺得自己很髒不斷洗澡，報警處理，開庭時仍會哭泣，透過代理人請求：「小翠不是第一個受害人，只是第一個站出來的人，請從重量刑！」王男則辯稱有獲對方同意。

一審法官認為，小翠指述沒矛盾，且證人證詞可佐證她的說法，2人又無恩怨，沒誣陷動機，斥責王男捨棄習武之人所應擁有品格，伸手猥褻，犯後否認，還在LINE群組指責小翠誣告，企圖影響證人，甚至請人幫忙寫聲明書聲援，去年間判他2年徒刑，上訴審理中；小翠另提80萬元求償，王男仍否認犯行，民庭法官審理後判賠40萬元。

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