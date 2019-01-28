被控性侵 少女示愛被拒訊息還他清白

2019-01-28 20:03

〔記者王定傳／新北報導〕37歲邱姓男子被控性侵13歲女網友小蘭（化名），但2人對話記錄卻顯示，案發前，邱男面對小蘭不斷示愛，均予以拒絕，還勸說：「你真的知道你要什麼，才會得到幸福，要不然就一再被男人玩弄、糟蹋」等，加上友人證稱2人並非情侶，新北地檢署調查後也認為只有單一指述，缺乏其他證據，處分不起訴。

據了解，邱男身材高挑、長相帥氣、家境也不錯，可說是：「高富帥」，他被控於2017年6月間，在友人住處，指侵年僅13歲的女網友小蘭；小蘭於隔年提告時指稱，2人原本是情侶，她因不滿邱男分手後的作為才會提告。

邱男則堅稱2人只是普通朋友，案發當晚，因小蘭突然跑去他朋友住處，他予以責罵後，便幫忙詢問友人可否讓小蘭借住一晚，但並未發生性行為。

邱男並提出2人對話訊息為證，訊息中，邱男面對小蘭示愛均明確拒絕，還勸說：「一般人你揪做愛，早就接受了，但是他們真的愛你嗎？會向（像）我這樣為了保護你而拒絕嗎？這個用心你一定要懂，你真的知道你要什麼，才會得到幸福，要不然就一再被男人玩弄、糟蹋，你千萬別這樣...我心也難過，你要讓自己變更好的人，你可以的」。

此外，小蘭還曾傳訊提及與他人發生性行為；邱男僅回說：「你開心就好，重點你看對人，你喜歡他就去囉」、「傻瓜，我看你喔！幫不了你了」等，加上邱男友人也證稱2人不是情侶；檢方調查後認為，全案只有小蘭單一指述，無其他證據佐證，處分不起訴。

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