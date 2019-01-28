國道殺妻案》妻背插10多公分鐵條逃命 夫投案昏厥

2019-01-28 16:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕國道10號高雄燕巢交流道今天上午發生一起夫妻口角衝突，丈夫殺傷妻子案件，國道警察第五大隊初步調查，劉嫌涉嫌持水果刀和車上鐵條猛刺妻子身體，造成劉妻胸部、手臂等部位共有4處傷口，10多公分長的鐵條還插入其背部，經義大醫院緊急開刀順利取出。

51歲男子劉新居在國道10號行兇後，不顧身負重傷的妻子死活，立即載著2歲兒子驅車前往旗山警分局投案，國道警察第五大隊隨後將劉男帶回隊部偵辦，未料，劉男一到國道警局身體突感不適暈倒，警方只好趕緊將他送醫治療。

國道警察五隊初步調查，劉嫌有中風病史且長期失業，今天妻子陪他回醫院就診，兩人疑似在車內發生爭執，劉嫌涉嫌持車上鐵條猛刺妻子身體，造成劉妻胸部、手臂等部位共有4處傷口，劉妻渾身是血跳車逃命時，鐵條還插在背部，經義大醫院緊急開刀順利取出，由於夫妻兩人目前都在醫院救治中，國道警察尚無法製作筆錄調查案發經過。

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