耳洞弟3條通假冒哥趴趴走 遇上高市保大特警GG了

2019-01-28 19:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕詐欺、竊盜、公共危險「3條通」的夏姓通緝犯，熟記哥哥的身分證資料應付警方攔檢，似乎無往不利，原來2兄弟外貌酷似，但遇上高市保大特警還是難遁形，警方從耳洞、右眉疤認出，戳破夏謊言，今午訊後將他押解屏東地檢署歸案。

保安大隊特勤警組施建安等3員，今天凌晨近1點執行熱區熱點巡邏，巡經前金區七賢路與自立路口，發現自小客駕駛夏男（22歲）未繫安全帶，上前攔查，駕駛相當配合警方檢查，警方意外在駕駛座置物盒找到含有K他命殘渣罐。

夏嫌竟相當鎭定配合警方帶返隊部偵辦，核對身分時，竟回報長相和他神似的哥哥，警方以M-POLICE仔細核對後，發現夏嫌右眉有一抹傷痕，耳洞也與被通緝的弟弟一模一樣，面對警方越來越多的懷疑，夏嫌神情卻越顯緊張，保大準備對他採驗指紋比對，確認夏嫌就是「3條通」的弟弟，企圖以哥哥身分應訊。

夏嫌表示自己待業中，除了持有三級毒品殘渣罐須依法裁罰外，另還分別遭高雄、屏東、彰化等地檢各依公共危險、詐欺及竊盜等通緝，其中屏東地檢詐欺遭判刑1年6個月，其餘案件仍在審理中。

他不諱言，之前都以他親哥哥的身分蒙騙警方，所以才敢大膽的繼續開著名車上路趴趴走，沒想到這次竟因特徵遭警方破解而露餡，全案依毒品危害防制條例移請刑警大隊裁罰，另分別解送高雄、屏東、彰化等地檢歸案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/