獨家》補教名師高國華酒駕 辯只吃薑母鴨仍判4個月

2019-01-28 15:52

〔記者張文川／台北報導〕補教名師高國華去年12月29日因酒駕被逮，酒測值0.25，他否認喝酒，辯稱只有吃薑母鴨，還一度聲請提審請求法官給他機會，但被法院駁回；台北地檢署本月8日起訴高國華，並聲請簡易判決，台北地院認為酒駕證據明確，依證據判高4月有期徒刑，可易科罰金12萬元。可上訴。

高國華上月29日凌晨2點多，駕車行經台北市中山北路一段，因未繫安全帶，被中山分局員警盯上攔查，高國華一打開車窗，立刻散發出酒味，員警要求他下車施測，酒測濃度為0.25，恰好超過公共危險罪的法定低標，當場被帶回警局偵辦。

高國華被移送台北地檢署後，還一度聲請「提審」，主張他只是喝薑母鴨而已，請求法官給他一個機會；但台北地院法官審理後認為，高的主張涉及公共危險罪的實體認定問題，應由檢察官偵查、法官審理來認定，不在提審應審核的範圍，因此駁回提審聲請。

法院將高國華還給北檢，檢方複訊後，諭令高國華5萬元交保。北檢偵查後，認為高國華的駕照已被註銷，竟仍無照駕駛，且還有其他前科，不宜讓他緩起訴，本月8日依公共危險罪嫌起訴高國華，並向法院聲請簡易判刑。

高供稱，12月28日晚間和朋友在永和區吃薑母鴨，喝了4、5碗摻米酒的湯汁，原本是搭計程車返家，在家睡了3個多小時後，發現手機遺失，懷疑掉在計程車上，因自認已退酒，才想開車到餐廳尋找，直到被警方盤查，才知道酒測值依然超標，並不是故意酒駕。

高國華曾因炒股案入監服刑，出獄後，聲稱吃「鹿胎盤膠囊」使乾癬症更嚴重，向商家求償10億元與1輛賓士車，案件仍在訴訟中；高國華日前還指控，昔日愛徒高偉用「養小鬼」方式招攬學生，他勸對方走正道，並索討8000萬元損失，沒想到反而被打，但高偉反駁說，高國華疑有經濟困難，才三番兩次上門找碴。

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