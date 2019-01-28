詐欺車手死性不改 一星期被抓2次

2019-01-28 16:51

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區36歲吳姓男子，為了牟取暴利，加入詐騙集團擔任車手，但日前被警方逮捕移送地檢署，檢方限制住居後請回，未料，吳男仍不知悔改，繼續重操舊業，假扮檢警詐財。新莊警分局日前執行「斬手專案」，鎖定吳嫌，趁著他提領贓款時將他壓制逮捕，一個星期接連被逮捕2次，讓警員不禁痛斥：「真是死性不改！」

警方調查，該詐騙集團對外自稱「線上博弈公司」，在網路遊戲上招攬員工，還以「高薪」、「輕鬆」等噱頭誆騙不知情的民眾上門應徵，實則是擔任提取贓款的詐騙車手。

新莊分局專案小組過濾比對轄區內ATM提領熱點後，鎖定吳男涉有重嫌，日前下午循線至蘆洲區1間超商內埋伏，趁著吳男提領贓款時將他壓制逮捕，並搜出16萬贓款、提款卡5張，證據確鑿；當天傍晚透過吳男約出23歲林姓上游車手，趁著2人交款時逮人。

偵訊時吳男承認犯行，供稱詐騙集團以每日提領金額的2%作為酬勞，重操舊業後至今已經賺了3萬元，訊後依詐欺罪嫌將2人移送法辦。

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