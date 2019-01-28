因應年節前龐大車流 北市基隆路調撥車道今起延長實施

2019-01-28 16:36

〔記者姚岳宏／台北報導〕因應春節連續假期前採買年貨、送禮人車潮湧現，衝擊台北市信義商圈及附近交通，從今天下午起，基隆路往南上水源快速道路的調撥車道，從原本的下午5點到7點半，延長時段從下午4點開始到8點結束，轄區信義警分局也會加派警力確保交通流暢。

台北市交通管制工程處將基隆路（台北市調查處至基隆高架道路樂業匝道）之調撥車道措施，自本月28日（星期一）起至2月1日（星期五）止，提前並延後實施時段，調整後時段為下午4時至晚間8時，警方亦派員配合進行交通疏導管制措施。

信義警分局統計，自1月21日起至28日止，轄內警方及時到場排除之交通事故，含水源快速道路、基隆路高架道路、環東大道及堤頂大道等跨轄排除，共計155件，為維護春節連續假期前信義區主要幹道交通秩序，也加派警力於下午2時至晚間11時，加強基隆路、忠孝東路、信義路及商圈周邊等幹道之路況查報，並加強掌握基隆路高架道路、環東大道及堤頂大道即時路況，若有事故發生，立即啟動交通快打機制，到場排除並加強疏導，避免交通壅塞、路口打結。

信義分局籲請欲前往信義商圈消費民眾，多利用大眾運輸系統，遵守交通指揮人員的指揮與疏導，另請駕駛人隨時收聽廣播電臺路況插播報導，行經「基隆路」、「忠孝東路」、「松仁路」、「信義路」、「松智路」、「松壽路」及「松高路」等易壅塞路段時，如有事故請耐心等候，共同維護交通安全與順暢，警方將盡速排除。

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