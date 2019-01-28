釣客下水搶救釣竿 順利救到卻在臨上岸時詭異溺水

2019-01-28 15:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕56歲馬姓男子昨晚間7時許至新北市新店河濱釣魚，不料因大魚上鉤，力道太大將釣竿拖下水，馬男本順利救回釣竿，但就在臨上岸之時竟突然掙扎溺水，消防人員據報趕抵時，馬男已失去生命徵象，拉其上岸送醫急救仍無力回天。

據了解，馬男在物流公司任職，趁昨日休假與同事和26歲的兒子一起至新店親情河濱公園釣魚，從下午就一直釣起大魚，狀況極佳，因此天色晚了也未察覺，晚間近7時一夥人提議天色已暗要打道回府，而馬男放置岸邊的釣竿又有動靜，疑似是條大魚，直接把釣竿拖到溪裡，馬男回頭要撿卻為時已晚。

馬男不捨釣竿，褪去身上衣物僅剩內褲，直接下水至溪的中央搶救釣竿，本來順利救回釣竿的馬男再游回岸上途中眼看就接近岸邊，突然他大叫救命並不斷掙扎，岸上馬男的兒子與同事也試圖下水營救但未果，消防人員據報趕抵將馬男拉上岸已斷了呼吸，送往新店慈濟醫院急救仍無效。

馬男同事向警表示，當時馬男離岸邊大概3、4公尺遠，游泳對他來說不是難事，眼見就要上岸怎會突然掙扎，這他也不了解。馬男的兒子也悲痛向警方說，他也不知道這是怎麼一回事。對此，警方將持續釐清。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/