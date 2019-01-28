詐團兩個月賺1.5億元 現金買2500萬元限量大牛不手軟

2019-01-28 15:19

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣詐團遠赴歐洲、東南亞等國架設詐騙機房，刑事局跨境追查，發現是台灣金主提供資金賺取暴利，警方上門逮人，發現該金主利用不法所得，購買一輛價值2500萬元的林寶堅尼限量版超跑Lamborghini LP 750-4 Superveloce，且一次現金付清，這種慷他人之慨、花錢不手軟的態度讓查緝警方感到很憤慨。

刑事局國際刑警科指出，2017年8月歐洲拉脫維亞警方，先破獲台灣人設立的詐騙機房，逮110名嫌犯，後來東南亞的菲律賓、泰國與新加坡等國，也陸續查獲台灣人架設詐騙機房，刑事局與各國警方合作，向上溯源追查在台主嫌身分，23日同步追查全台5個詐騙集團，逮捕18名嫌犯，多為金主或擔任轉帳機房操盤手，查扣不法所得約3100萬元。

警方說，拉脫維亞詐團的詐騙機房，所有資訊設備、員工薪水都是這名台中的金主支付，且兩個月內得手超過新台幣1億5千萬元贓款，警方前往台中逮人，在他車庫發現限量的藍寶堅尼超跑，該金主在2014年以現金支付購買新車，並自費送驗取得牌照。

警方搜索發現，詐團都以洗車場作為掩護，除在場內發現多輛雙B名車，另查扣現金593萬餘元，還有點鈔機、綑鈔機等贓證物，警方表示，跨境電信詐欺多以人頭公司進行假交易或地下匯兌洗錢，製造金流斷點躲避查緝，本次溯源主要是斷根主要打擊金流面。

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