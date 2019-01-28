瞄一眼惹來殺機！男子遭砍殺 幸路人協助報警送醫

2019-01-28 15:11

〔記者歐素美／台中報導〕葉姓男子在潭子區福潭路450巷口講手機，見一名男子在巷口走來走去，行跡可疑，瞄了一眼，不料，竟引發男子不爽，拿出包包內的西瓜刀，砍傷葉男右膝後方，葉男受傷呼叫，路人見狀趕緊報警，警方接獲通報立即出動警網圍捕，隨即在福潭路與潭興路口逮捕到因逃跑而氣喘吁吁的簡男，依殺人未遂罪將其移送。

豐原分局調查指出，家住台北的簡男（27歲），無業，有傷害前科，因心情不佳，27日搭火車南下台中潭子訪友，傍晚5點多時，簡男在潭子區福潭路450巷口走來走去，在巷口講手機的葉男（45歲）見狀覺得有點奇怪，就瞄了簡男一眼。

不料，簡男覺得有被歧視的感覺，竟從包包中拿出長30公分的西瓜刀，朝葉男右腿膝蓋後方砍下，葉男當場血流如注，呼叫救命，路人見狀趕緊報案，葉男被送往台中慈濟醫院治療；簡男則逃逸無蹤。

警方獲報立即出動圍捕，兩名員警走至距離案發現場約50公尺的福潭路與潭興路時，見一名男子氣喘吁吁，上前盤查，男子言詞閃爍，警方一查發現就是砍人落跑的簡男，立即將他逮捕。原來簡男砍人後，就跑到附近社區，將沾有血跡的衣褲換下，改穿帽T及牛仔褲，並將作案衣褲及西瓜刀等丟棄在潭東街70附近的排水溝，不料，約1小時就被警方查獲。警方到場起出簡男作案用衣褲及西瓜刀，依殺人未遂將簡男移送法辦。

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