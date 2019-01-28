4犯酒駕不得易科罰金 男搬「老小」救駕失敗

2019-01-28 15:10

［記者鄭淑婷／桃園報導］李姓男子去年因酒後駕車，被桃園地院判刑5月併科罰金2萬元，他到桃園地檢署執行科報到時聲請易科罰金，檢察官以他「4度酒駕、不知悔改」未予核准，但李男就是不想被關，改向桃園地院聲明異議稱「我很後悔」，還搬出上有70歲老母、下有7歲及5歲幼女要撫養；不過，法官檢視李男從2013年到2017年連犯4次酒駕，認為他自我克制能力低落，過去予以易科罰金都無法得到教訓，且檢察官也給予延緩入監，讓他有足夠時間安置家人，因此駁回李男聲明異議。

李男2013年第一次被抓到酒駕，獲檢方予以緩起訴處分，緩起訴處分金4萬元，隔年他再犯被判3月徒刑，以易科罰金執行完畢；2017年他三度被查到酒駕，被判4月徒刑併科罰金1萬5000元，刑期部分仍可易科罰金，去年他第4度因酒駕被判刑5月併科罰金2萬元，這一次，桃檢執行科不准李男易科罰金。

「就是不想進去關！」李男採哀兵政策，強調他深感懊悔且家中有老母、幼女要撫養，萬一他入監沒了工作，擔心家人失去依靠，檢方最後只准許他延後執行，讓他先將家人安置妥當再入監，李男改向法院提出聲明異議。

法官指出，依「刑法」規定，受6月以下有期徒刑或拘役宣告者，得以新台幣1000到3000元折算1日易科罰金，但易科罰金「難收矯正之效」或「難以維持法秩序者」不在此限；檢視李男已有4次酒駕紀錄，顯見他自我克制能力低且毫無悔意，易科罰金根本無法讓他得到教訓，如不入監執行，難收矯正之效，因此駁回李男聲明異議。

法官也指出，檢方已依個案給予延緩入監，讓李男妥善安置家人，若有必要，他也可向矯正機關反映，轉請社福單位提供協助。

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