工地大盜對監視器「蓋布袋」 沒蓋到另外一隻還是被補

2019-01-28 14:46

〔記者鄭景議／台北報導〕38歲男子張國寶，上個月在台北市金龍路一帶工地偷竊電纜，共偷走15捆重100公斤電纜，市價10萬；警方調閱監視器，發現張嫌自認手法縝密，不但用水泥粉塗抹自家車牌，還用麻布袋想蓋監視器，但是蓋只蓋一支，另外一支還是把行竊過程完整拍下，警方依影像尋人，本月17日逮補張嫌。

警方調查，張嫌有竊盜、毒品等前科，且是工地慣竊，2014年就曾經與在花蓮監獄認識的陳姓好友，一起在北市3個月內盜竊6處工地，偷走電纜線、電焊機、鋼筋、切割機等工地器具，當時被台北市刑大偵七隊逮捕，此次又故技重施。

張嫌竊盜手法熟練，用水泥粉塗抹車牌，還用麻布袋將工地內監視器蓋住，但魔高一尺，道高一丈，不但張嫌沒蓋到另一支監視器，警方將沿路監視器往前調，更輕鬆找到張嫌還未用水泥粉塗抹車牌時影像，順利在本月17日逮捕張嫌。

張嫌供稱，因為生活缺錢花用，才會下手行竊，行竊當天就把電纜帶到新北市新莊區，以10000元賤賣給流動的回收業者，警方訊後依竊盜罪嫌將張男法辦。

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