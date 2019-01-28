開贓車還敢酒駕 慣竊犯被逮一次背上三條罪

2019-01-28 14:32

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名彭姓慣竊犯去年11月24日凌晨行經基隆市某處時，見一輛小貨車車門未上鎖、鑰匙未拔，竟將車開走。隔了一個多月，彭男在基隆市百福社區飲酒後，被警方攔查，測得酒測值0.38毫克比對車牌後，發現是一輛贓車，將他移送法辦。基隆地檢署近日偵結，依竊盜、竊占、公共危險等罪，將彭男起訴並向法院聲請簡易判決。

基隆市警三分局去年12月29日晚間9時許，將彭男攔下盤查，發現他身上散發出酒味，對他實行酒測，酒測值達0.38毫克，在利用電腦查詢車牌資料，發現竟是一輛贓車，便將彭男帶回偵訊。

彭男被警方攔查後，自知難逃法網，只好乖乖承認犯行，並供出行竊地點及時間。

檢察官認為，彭男2015年才因觸犯竊盜罪服刑完畢，卻不思悔改，考量他已承認犯行，依竊盜、竊佔及公共危險罪，將他起訴，並向法院聲請簡易判決，而他於5年內再犯下刑事案件，屬於累犯也建請法官加重其刑。

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