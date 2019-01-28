竊賊趁裝潢搬走生產工具 店家怒提告求償

2019-01-28 14:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕誇張竊賊，趁店家裝潢未關門，堂而皇之潛入搬走筆電、IPOD、觸控電腦螢幕、熱感印機、來電顯示盒等物，總價11萬5千元，新興分局成立專案追查1個月，鎖定有竊盜前科的郭姓男子，郭男到案坦承不諱，但贓物已不在，被害人憤怒不已，要求全賠，警方今將郭男函送法辦。

新興分局今指出，五福二路派出所於107年12月30日接獲莊姓被害人（25歲）報案，指放於店內櫃檯上的筆電、IPOD、觸控電腦螢幕、熱感印機、來電顯示盒，總價約11萬5千元財物遭人竊取，因是店內生產工具，尋不回來將損失慘重，心急如焚向警方報案。

警方調查得知店家尚在裝潢，並未裝設監視器，施工人員表示離開時，可能未關門才引來宵小覬覦，因店內無監視器讓警方起初陷入困難，警方擴大調閱周邊路口監視器，查看是否有可疑人士。

經數日追查，發現監視畫面有一名可疑男子，手提一袋白色袋子，騎乘腳踏車出現在店家附近，警方鎖定犯嫌特徵，持續擴大調閱周邊監視器，一路循線追查至犯嫌最後出現地點和身影，埋伏多日鎖定郭男（50歲）涉重嫌，他到案供稱，當時行經該店發現店門沒有關，就入內查看後發現櫃檯上有筆電、IPOD、觸控電腦螢幕、熱感印機、來電顯示盒等電子3C產品，且本身又對3C產品有著濃厚興趣，所以就起了一時貪念拿走了。

但警方追問物品還在時？郭嫌卻支吾其詞無法說明，顯見已有遭變賣可能，警方詢問後犯嫌坦承竊盜犯行，全案依竊盜罪嫌函送。

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