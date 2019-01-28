台南市區2樓鐵皮屋失火 6旬男屋主嗆灼傷送醫

2019-01-28 14:08

〔記者王俊忠／台南報導〕 台南市中西區新美街巷內一間2樓鐵皮屋，今天下午1點半許驚傳失火，鐵皮屋冒出大量濃煙，傳出有人受困，消防人員緊急到場灌救，救出一名60幾歲的男屋主，男子身上有灼傷跟嗆傷，尚有意識， 意識模糊，送成大醫院急救。

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