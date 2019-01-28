她撂哥哥把男友打到癲癇 兄妹雙雙被判刑

2019-01-28 13:59

［記者鄭淑婷／桃園報導］江姓女子與徐姓男友在桃園市住處發生爭吵，她竟打電話給哥哥「撂」人，將徐男打到性命垂危、鬼門關走一遭，徐男在法庭控訴，他的命雖然撿回來，仍留下癲癇後遺症，得按時服藥控制，江女則否認找哥哥「撂」人，但她說詞不被採信，桃園地院法官審結依共同犯傷害致人重傷罪，判處江女3年2月徒刑、江女哥哥3年8月徒刑。

判決指出，2016年5月30日晚間9點多，江女與徐男在桃園市中壢區住處因細故發生爭執，隨即打電話給哥哥求援「幫我出氣」，江女哥哥不甘妹妹被欺負，找來黃姓友人及另6名男子直搗徐男住處，一群人將徐男痛毆、打趴在地，其中還有人持球棒猛敲，徐男另名女性友人見狀趕緊報警，警方趕抵時江女等人趕緊鳥獸散，徐男已被打到腦部重創、性命垂危，送醫搶救後好不容易撿回一命。

警方循線逮到江姓兄妹檔及黃姓男子，另6名男子則身分不詳；江女出庭時否認犯行，但江女哥哥、黃男均坦承犯行，而當時抵達徐男住處時，按門鈴他都未開門，最後是江女拿鑰匙幫忙開門，一群人才得以進屋行兇，另，協助報案的徐男女性友人也指證歷歷，江女說詞不被法官採信，江女、江女哥哥及黃男，分別被依共同犯傷害致人重傷罪，判處3年2月、3年8月、3年6月徒刑，其餘6人則持續追緝中。

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