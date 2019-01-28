26年前走私66塊海洛英磚入境 毒梟逃過追訴期

2019-01-28 14:06

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名廖姓男子，1993年涉嫌和人以漁船走私多達66塊海洛英磚入境，藏在小港區大林蒲的魚塭準備慢慢出貨，卻被警方查獲，廖男落網後棄保潛逃，迄今未到案，由於司法追訴時效僅到去年8月27日，廖男確定逃過法律制裁。

檢方公訴指控，被告廖聰昇與王春容及綽號「阿楚」、真實姓名年籍均不詳之香港男子，共同意圖營利，基於私運管制物品進入台灣及販賣毒品海洛因之犯意聯絡，先由王春容於1993年2月初，經蔡登裕介紹，以新台幣200萬元僱用郭再旺以其漁船接運毒品後，被告即於同年3月30日下午6時50分，會同王春容及「阿楚」前往中國汕頭洽購海洛因，並於同年4月1日上午8時許，在廣東省南澳港，將購得之海洛因磚交由綽號「發仔」、真實姓名年籍均不詳之中國男子，以木船載運至南澳港外某不知名小島，再轉交「大順號」漁船船長即郭再旺、船員郭義禮及吳勝夫以該漁船私運回台，於同年4月5 日上午行駛至雲林縣沿海後，交由蔡登裕以舢舨接駁上岸，復交由綽號「小鹿」、「阿東」之人於同日下午4 時許，載往被告廖男與王春容共有之高雄市小港區大林埔漁塭藏放，並分由王協模、「小鹿」販賣予綽號「阿三」及不特定之人施用。

警方於同年4月7日上午11時35分許，在王協模所有之自小客車引擎上查獲海洛因140 公克，復於同日中午在前開漁塭，查獲海洛因磚66塊（22公斤700公克），因認被告廖男涉犯懲治走私條例及肅清煙毒條例第5條第1項之販賣毒品罪嫌。

不過，廖男被控走私一級毒品案，高雄地院近日判決「免訴」，因廖男到案後就棄保潛逃迄今，全案追訴權時效已於2018年8月27日完成，廖男因此獲判免訴。可上訴。

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