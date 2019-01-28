這2人真勇！衝火場救出2幼童 澎湖縣長喊讚表揚

2019-01-28 13:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年1月19日馬公市忠孝路民宅火警，勇闖火場救出2名幼子的鄰居陳來於、澎湖高級水產職業學校高三學生吳凱文，今日由縣長賴峰偉在主管會報，公開頒獎表揚，彰顯2人奮不顧身救人義舉，讓社會更為祥和。

位在馬公市忠孝路一處民宅，1月19日晚間 6時40分許，冒出焦黑煙味，鄰居陳來於在屋內聞到味道心覺有異，外出查看，發現隔壁屋舍起火，又聽到小孩呼救聲，二話不說，立即衝入火場救出一名5歲幼童，哥哥一直表示1歲多的弟弟還在裡面，雖然2個都想救，但已58歲的陳因為氣力放盡，右腳踝扭傷已無力再施救，只能大聲呼叫求援。

此時剛好騎車返家的澎水高三19歲的學生吳凱文，聽到呼救聲，直接衝入位在3樓房間，當時濃煙密布，火勢四起，玻璃爆破聲此起彼落，在伸手不見五指的狀況下，只能摀住鼻子摸黑尋人，打開手機亮燈還是看不清楚，最後是憑藉哭聲發現1歲男童時，但男童身上被綁上背帶固定在房門，幾次拉扯都未斷，最後費了好大功夫，才扯斷背帶將小男童抱出，吳生也受到輕微嗆聲。

2人救人義舉經揭露後，澎湖縣政府消防局長葉天恭、馬公市長葉竹林、澎湖縣議員藍凱元及澎水等相關單位，都紛紛前往慰問表揚，今日由縣長賴峰偉公開在主管會報中頒獎表揚；至於放2位幼子在家，外出用餐的家長，也被社會處裁罰1萬5千元警惕。

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