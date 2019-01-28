大半生坐牢... 藥頭落網求警不要清查「會關不完」

2019-01-28 13:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號「點仔」的蔣姓藥頭，以梓官區透天厝老家當販毒據點，涉嫌專賣毒給同區的鄰居、工人，還和毒品案重判13年的鄰居劉姓通緝犯合夥販毒，2人今被高市刑大查獲送辦，蔣男出入監獄多次，怕被加重刑期，竟求警「我招一件，拜託不要清案，關不完了」。

刑大偵四隊在蔣嫌（47歲）住處查獲31.87公克毒品，以及注射針筒和電子磅秤，警方今調查，蔣姓、劉姓男子原本合夥販毒，海洛因每小包0.4公克賣500元，鎖定當地許多有毒癮的臨時工販售，每天幾乎會買2趟，並專賣梓官地區的藥腳，蔣嫌怕有警察上門，住處四周裝設鐵圍籬、監視器，只接受熟客「電話預約」，臨時購毒品的不得其門。

蔣嫌因毒品案被抓多次，一半歲月在監獄度過，他落網後得知藥腳指證難逃，十分配合並坦承販毒，卻央求警方不要擴大追查藥腳，否則一案一罰會關不完，警方強調「證據到哪追到哪，不受干擾」，至於劉嫌則否認販毒。

刑大今指出，上週先到山區工寮逮捕被判13年的同夥劉姓通緝犯（50歲），昨晚再到蔣嫌住處，趁其外出時埋伏逮人，今依違反「毒品危害防制條例」送辦，蔣嫌聲押獲准。

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