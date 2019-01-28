今年不檢閱 「春安工作」今夜起跑

2019-01-28 13:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕每年春節上演的年度大戲「春安工作」，今天（28日）晚間10時開鑼，至2月11日午夜12時結束，為期15天的加強重要節日維護工作，在警政勤務正常化的呼聲中，今年不再舉辦檢閱典禮，而是由各地員警與守望相助隊自行展開，中市警局希望民眾遇到突發狀況或可疑分子，即時通報當地警察機關，共同建構警民防範網絡，讓市民安心過好年。

每年一度的年度大戲「春安工作」，往年都在起跑當天的深夜，於各縣市警局舉辦校閱儀式，由員警與守望相助隊、志工隊隊員「排排站」，列隊接受警察局長與縣市首長的檢閱，再由縣市首長宣布開鑼，治安也成為縣市首長的政績之一，不過，校閱除了象徵意義之外，並無實質內涵，反而有不必要、勞師動眾之譏，因此，今年取消校閱典禮。

中市政府民政局說，大台中幅員廣闊，除了警政消防系統外，各區里守望相助隊，也肩負公共安全重要支援，協助警方維護安全，中市警局則說，如有突發狀況或見到可疑分子，希望民眾即時通報警察機關，共同建構警民防範網絡。

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