創粉絲頁要請拍扁麵包師吃子彈 男子判賠10萬

2019-01-28 13:19

〔記者王定傳／新北報導〕高市麵包師黃士福因拍攝前總統陳水扁散步影片，引起爭議；新北市黃姓男子因不滿麵包師行為，自創「肉搜黃士福請他吃子彈」粉絲專頁，到黃的臉書嗆說：「會不會連累家人看你決定，否則就小心火災或兒童綁票，好話說盡」等，被判刑3月，黃士福另提求償，新北地院判黃男賠償10萬元，可上訴。

據查，黃姓男子因不滿麵包師行為，下載軟體隱藏IP位置，於2016年10月30日，在臉書上創立「肉搜黃士福請他吃子彈」粉絲頁，再跑到麵包師的臉書恫稱：「給你兩條路走，全家搬離高雄或發佈道歉聲明，否則我會讓你全家過得比死還難過」。

他還留言：「黃士福你不要敬酒不吃吃罰酒，你的行蹤很好掌握，事情很好解決，會不會連累家人看你決定，否則就小心火災或兒童綁票，好話說盡，你自己想清楚」，警方事後循線找出黃男。

法院簡易判決依恐嚇危害安全罪判他拘役20日，檢方認為太輕上訴，新北地院合議庭認為，黃於2014、2015年間均有類似恐嚇行為，若再判輕或相同刑度，無異是鼓勵他再犯，也不符罪刑相當原則，撤銷改判3個月徒刑。

黃士福另提20萬元求償，黃男則主張有寫道歉函道歉，且精神慰撫金20萬元過高；法官則認為，黃士福因恐嚇行為，導致其心理上產生生命、身體將受危害不安全感，精神受有相當痛苦，判賠10萬元。

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